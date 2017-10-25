Аваков похвалився зменшенням кількості злочинів в Україні

За 9 місяців 2017 року правоохоронці розкрили 62% майнових злочинів з числа всіх зареєстрованих в Україні, тоді як у 2016 році цей показник становив 47%.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.

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«За 9 місяців правоохоронці розкрили 6624 крадіжки з помешкань та 72 428 крадіжки, а це на 49% і на 22% більше, ніж минулого року відповідно», - зазначив він.

За словами міністра, в поточному році спостерігається позитивна тенденція зменшення кількості злочинів. У 2017 році також є позитивна тенденція зменшення випадків злочинів, пов’язаних з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

Поліція зареєструвала 1477 злочинів з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та 406 випадків тяжких тілесних ушкоджень з летальним наслідком.