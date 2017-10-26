Чи почуваєте ви себе у безпеці на вулицях свого міста? – опитування УНІАН

Протягом останніх місяців громадськість сколихнули низка резонансних злочинів, які трапилися в різних містах України. Останній такий випадок трапився 25 жовтня у Києві, коли біля офісу телеканалу Espreso.tv стався вибух, в результаті якого загинули дві та постраждали три людини, в тому числі народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала.

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Водночас вранці того ж дня, 25 жовтня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков хвалився зменшенням кількості злочинів в Україні.

У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи почуваються вони в безпеці на вулицях їхніх міст.