"Відрижка "русского мира": Тимчук розповів про засудження прикордонника за виконання наказу в 2014 році

Маріупольський суд прийняв несправедливе рішення, засудивши українського прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років в'язниці за виконання наказу зупинити машину з порушниками на блокпості у вересні 2014 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народній депутат Дмитро Тимчук

«Якщо ми говоримо про відрижку «русского мира» в наших судах – ласкаво просимо в Маріупольський суд, який засудив українського прикордонника С. Колмогорова до 13 років в'язниці за виконання наказу зупинити машину з порушниками на блокпосту у вересні 2014 року», – написав нардеп.

За його словами, рішення ухвалене на користь країни-агресора, яка розв'язала війну в Україні.

Тимчук зазначив, що, виносячи вирок українському силовику за виконання наказу, маріупольський суд не прийняв жодних рішень з приводу підписання в Маріуполі в 2014 р меморандуму з «ДНР» та організації «спільного патрулювання» з бойовиками «дружинників» Ахметова.

«У рішенні маріупольського суду ми не побачили ні права, ні справедливості, ні натяку на незаангажоване рішення», – підкреслив нардеп.

Він повідомив, що 2 листопада справу розгляне Вищий спеціалізований суд (адреса – Київ, вул. Пилипа Орлика, 4).

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"Якщо ми зараз віддамо нашого прикордонника – гріш ціна нашій незалежності, сплаченої кров'ю тисяч українців. Гріш ціна нашому «правосудд». Як народний депутат України, я готовий взяти на поруки С. Колмогорова. Впевнений, що знайду чимало однодумців в депутатському корпусі. Його місце – не в СІЗО, а в почесних рядах українських силовиків, які відстояли Україну", - додав нардеп.

Рішення суду прокоментувала народний депутат Ірина Фриз, розповівши подробиці події в 2014 році. За її словами, прикордонник отримав наказ від начальника мобільної прикордонної застави зупинити автомобіль «Шкода Рапід», який рухався в пункт технічного спостереження. «Вимогу зупинитися водій автомобіля проігнорував. Виконуючи наказ, Колмогоров С. В. зробив 12 пострілів з автомата АКС-74 в напрямку автомобіля, який знаходився в 50 м від нього. Крім нього у бік транспортного засобу здійснювали постріли інші військовослужбовці (як мінімум четверо). У результаті стрілянини пасажирці – громадянці Рижиковій І.В., яка знаходилася на передньому сидінні, було завдано тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла в лікарні», – написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.

«В черговий раз переконуюся, що однією з найбільших проблем України є її судова система. Саме вона дозволяє уникати покарання корупціонерам, а військовослужбовців карати за виконання службових обов'язків», – резюмувала Фріз.

Як відзначили представники Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників кількома днями раніше, прикордонник засуджений за те, що виконав наказ зупинити машину з соратником терористів, який діяв в інтересах сепаратистів.