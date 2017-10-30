"Відрижка "русского мира": Тимчук розповів про засудження прикордонника за виконання наказу в 2014 році
Маріупольський суд виніс заангажоване рішення щодо українського прикордонника, який виконав наказ.
Маріупольський суд прийняв несправедливе рішення, засудивши українського прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років в'язниці за виконання наказу зупинити машину з порушниками на блокпості у вересні 2014 року.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народній депутат Дмитро Тимчук
«Якщо ми говоримо про відрижку «русского мира» в наших судах – ласкаво просимо в Маріупольський суд, який засудив українського прикордонника С. Колмогорова до 13 років в'язниці за виконання наказу зупинити машину з порушниками на блокпосту у вересні 2014 року», – написав нардеп.
За його словами, рішення ухвалене на користь країни-агресора, яка розв'язала війну в Україні.
Тимчук зазначив, що, виносячи вирок українському силовику за виконання наказу, маріупольський суд не прийняв жодних рішень з приводу підписання в Маріуполі в 2014 р меморандуму з «ДНР» та організації «спільного патрулювання» з бойовиками «дружинників» Ахметова.
«У рішенні маріупольського суду ми не побачили ні права, ні справедливості, ні натяку на незаангажоване рішення», – підкреслив нардеп.
Він повідомив, що 2 листопада справу розгляне Вищий спеціалізований суд (адреса – Київ, вул. Пилипа Орлика, 4).
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"Якщо ми зараз віддамо нашого прикордонника – гріш ціна нашій незалежності, сплаченої кров'ю тисяч українців. Гріш ціна нашому «правосудд». Як народний депутат України, я готовий взяти на поруки С. Колмогорова. Впевнений, що знайду чимало однодумців в депутатському корпусі. Його місце – не в СІЗО, а в почесних рядах українських силовиків, які відстояли Україну", - додав нардеп.
Рішення суду прокоментувала народний депутат Ірина Фриз, розповівши подробиці події в 2014 році. За її словами, прикордонник отримав наказ від начальника мобільної прикордонної застави зупинити автомобіль «Шкода Рапід», який рухався в пункт технічного спостереження. «Вимогу зупинитися водій автомобіля проігнорував. Виконуючи наказ, Колмогоров С. В. зробив 12 пострілів з автомата АКС-74 в напрямку автомобіля, який знаходився в 50 м від нього. Крім нього у бік транспортного засобу здійснювали постріли інші військовослужбовці (як мінімум четверо). У результаті стрілянини пасажирці – громадянці Рижиковій І.В., яка знаходилася на передньому сидінні, було завдано тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла в лікарні», – написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.
«В черговий раз переконуюся, що однією з найбільших проблем України є її судова система. Саме вона дозволяє уникати покарання корупціонерам, а військовослужбовців карати за виконання службових обов'язків», – резюмувала Фріз.
Як відзначили представники Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників кількома днями раніше, прикордонник засуджений за те, що виконав наказ зупинити машину з соратником терористів, який діяв в інтересах сепаратистів.