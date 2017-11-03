ЗСУ провели випробування зенітних ракет біля Криму (фоторепортаж, відео)

Протягом 2 листопада було успішно здійснено дев'ять пусків ракет по шести повітряних цілях — безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 "Рейс", які імітували політ "крилатої ракети". Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

У рамках зазначеного заходу проведено також тренування бойової авіації із перехоплення та знищення цієї повітряної цілі.

За словами командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-полковника Сергія Дроздова, практичні заходи першого день виконані повністю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розробляється новий оперативно-тактичний комплекс "Грім", який буде здатний вражати ціль на відстані до 450 км.

ОТРК "Грім" зможе стріляти в чотири рази далі від старого радянського ракетного комплексу "Точка-У", який є зараз на озброєнні української армії.