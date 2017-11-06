У Житомирі вручили стипендії міського голови обдарованій молоді

У Житомирі провели церемонію вручення стипендій міського голови обдарованій молоді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у сесійній залі Житомирської міської ради відбулася урочиста церемонія вручення стипендій міського голови обдарованій молоді Житомира. 50 найкращих учнів та вихованців навчальних та позашкільних закладів міста нагородили стипендіями.

Відповідно до розпорядження мера Житомира Сергія Сухомлина, стипендії отримали 30 учнів-переможців загальноміського конкурсу "Обдарованість року", а також міських, обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та змагань. Кожен з цих 30 учасників отримав по 500 грн. Окрім цього, отримали стипендії і 20 вихованців щколи хореографічного мистецтва "Сонечко" ( по 3 тис. грн кожен - УНІАН).

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Ці виплати отримує обдарована молодь міста — учні загальноосвітніх та позашкільних закладів.

Стипендії нагородженим вручив Сухомлин. "Житомирська земля дійсно багата геніями. Упевнений, що в цьому залі сидять діти, якими ми вже через кілька років будемо пишатися. Пишатися тим, що вони зробили для розвитку нашого міста. А ми, у свою чергу, будемо робити усе для створення гідних умов для вашої реалізації", - зазначив він.

Житомирський міський голова додав, що досягнуті юними стипендіатами успіхи стали можливими завдяки постійній роботі учнів, а також підтримці вчителів та батьків.