На Київщині піймали 60-річну "мінерку" Вишгородської ГЕС

У Київській області правоохоронці затримали жінку, яка впродовж трьох тижнів повідомляла про «замінування» Вишгородської ГЕС. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП Київщини.

Зазначається, що 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала у вихідні дні, із різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала у блокноті.

«Щоразу, під час обстеження вибухотехніками та слідчо-оперативною групою вказаної «мінером» території, жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Загалом для перевірки зазначеної інформації були задіяні вибухотехніки, експерти-криміналісти з використанням службової собаки, працівники служби з надзвичайних ситуацій, служби безпеки України та медики», - йдеться у повідомленні.

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На даний час підозрювану затримано. Вона зізналася у скоєному. Триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 листопада в поліцію надійшли повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Запоріжжя", а також аеропортів "Чернівці", "Вінниця", "Івано-Франківськ", "Рівне" та "Харків". Зокрема, повідомляється, що анонім телефонував правоохоронцям і розповідав, що біля аеропорту припаркований на стоянці замінований автомобіль.