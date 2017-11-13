"Ми - артисти найвищого рівня": Потап оцінює свої доходи з Настею Каменських у барелях

Через тиждень після новини про те, що Потап і Настя більше не будуть виступати разом, обидва артиста представили свої сольні роботи. Чому музиканти прийняли рішення поки виступати окремо – Олексій Потапенко розповів в інтерв'ю Каті Осадчій.

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«Є такі речі, основоположні: любов, нафта, золото і «Потап і Настя». Відмовитися від цього було дуже складно. Але ми вже трохи втомилися від нескінченних концертів. Стали трохи пробуксовувати: якісь чуваки пішли робити модні проекти, а ми вже не розуміємо, як це все. Тому вирішили подивитися на себе з боку і подумати, чи повертатися нам, коли і з чим», пише журнал Elle.

Але незважаючи на оголошену паузу в діяльності дуету, Потап впевнений: гроші будуть завжди, тому що вони артисти найвищого рівня.

«Настя коштує 250 тисяч доларів, що я вам скажу. Хочете, скажу будь-яку цифру, придумайте що хочете. Але справа не в грошах. Гроші і так будуть, ми – артисти найвищого рівня», - заявив продюсер.

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