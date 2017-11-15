Кіберполіція заблокувала роботу онлайн-кінотеатру через підозру у піратстві

Кіберполіція заблокувала роботу онлайн-кінотеатру QFILM.TV за підозрою у розповсюдженні піратського контенту.

Про це повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції України у Київській області.

"Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції під час розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення авторських прав, заблокували роботу зазначеного Інтернет-ресурсу та задокументували протиправну діяльність його власника", - йдеться у повідомленні.

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У поліції зауважили, що кінотеатр створив житель Вінницької області для заробітку. Він наповнював його контентом упродовж року, а сервери розмістив у столиці. Чоловік завантажував нелегальні аудіо- та відеотвори у віддаленому доступі.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили речові докази: комп’ютер та інші носії інформації, а також банківські картки і сім-карти.

Вилучену техніку направлено на відповідні експертизи. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення зловмиснику підозри. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.