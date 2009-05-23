У Луганську відбувся з’їзд знавців української мови

VII обласний з’їзд гуртків плекання української мови відбувся в Луганську напередодні Дня слов’янської писемності та культури та в день перепоховання на Чернечій горі великого українського Кобзаря Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі з’їзду взяли участь близько трьохсот делегатів з усіх міст та районів Луганської області.

На початку роботи учасники з’їзду вшанували пам’ять Великого Кобзаря покладанням квітів до пам’ятника Шевченку в центрі Луганська. Учасники заходу - представники кращих гуртків знавців української мови та вчителі української філології – наголосили на згуртуванні молодого покоління Луганщини навколо захисту і розвитку українського слова.

«Згуртовуючись у свої об’єднання під опікою вчителів-патріотів, ви стаєте носіями живого українського слова в селах та містах нашої області. Ніхто не збереже нам рідну мову, якщо ми самі цього не зробимо», – зазначив перший заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ, звертаючись до юних делегатів з’їзду.

Найактивніших знавців українського слова було урочисто нагороджено подяками, грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками.