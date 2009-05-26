У Києві знизили тиск газу

Сьогодні, 26 травня о 17.00 ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження вихідного тиску газу через газорозподільні станції (ГРС) київського кільця.

Як інформують у прес-службі ВАТ "Київгаз", у такий спосіб ДК «Укртрансгаз», згідно з дорученням НАК «Нафтогаз України» від 20 травня ц. р. № 81/17-4731, приводить споживання газу споживачами міста до виділених постачальниками обсягів.

До відповідних кроків НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ України») вдалася через те, що станом на 25 травня, АК «Київенерго» та «ДАРтеплоцентраль» не мають виділених обсягів газу постачальником ДК «Газ Україна».

За оперативними даними, протягом 24 днів травня, «Київенерго» не санкціоновано спожило 53,7 млн. метрів куб. газу, а «ДАРтеплоцентраль» - 7,97 млн. куб. метрів блакитного палива.

ВАТ «Київгаз» повідомляє, що через подальше зниження вихідного тиску ГРС київського кільця споживачі, які мають достатню кількість виділених обсягів газу, можуть його недоотримати. Також зниження тиску може призвести до виникнення аварійних ситуацій в газових мережах Києва.

З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій в газових мережах столиці, а також забезпечення в повному обсязі транспортування природного газу споживачам, ВАТ «Київгаз» вживає всіх необхідних заходів, хоча можливості «Київгазу» не безмежні, зазначає прес-служба підприємства.