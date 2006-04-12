Президент спростував байку про ”Нафтогаз”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО спростовує інформацію про можливе банкрутство НАК «Нафтогаз України». Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент сказав: «Не живіть байками. Не потрібно спекулювати на банкрутстві «Нафтогазу України».

За його словами, компанія має певні поточні проблеми, проте немає жодних підстав говорити про банкрутство. Президент повідомив, що він звернувся до голови ”Нафтогазу України” Олексія ІВЧЕНКА, щоб він наступного тижня провів прес-конференцію і відповів на всі запитання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК заявив, що обсяг недонадходжень коштів до бюджету в першому кварталі цього року пов`язаний і зі скороченням відрахувань з боку НАК «Нафтогаз України». Так, за результатами першого кварталу відрахування НАК становили лише 42% порівняно з попереднім роком. Крім того, на сьогодні НАК не сплатив 600 млн. грн. ПДВ, а по задекларованому ПДВ не здійснював платежів, повідомив В.ПИНЗЕНИК.

4 квітня колишній голова НАК “Нафтогазу”, лідер РПУ Юрій БОЙКО заявив, що “на жаль, його фінансовий стан складний у зв`язку з тими кредитами, які були взяті торік – це було більш як мільярд доларів. І, на жаль, нинішня ситуація дає всі підстави говорити про банкрутство, якщо не вжити рішучих заходів”.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що в 2006 році дефіцит власних коштів становитиме 10 млрд. 615,315 млн. грн. При цьому прибуткова частина проекту фінансового плану компанії становить 39 млрд. 857,654 млн. грн., витратна - 48 млрд. 243,785 млн. грн. Крім того, для фінансування зарубіжних інвестиційних проектів НАК «Нафтогаз України» необхідно залучити 2 млрд. 229,185 млн. грн. Таким чином, у 2006 році розрахунковий дефіцит коштів у цілому по НАК «Нафтогаз України» перевищить 10,6 млрд. грн.

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