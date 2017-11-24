Нардеп-утікач Онищенко визнав, що є батьком дитини Різатдінової

Нардеп-утікач Олександр Онищенко підтвердив, що саме він є батьком новонародженого сина гімнастки Ганни Різатдінової. Про це 48-річний Онищенко розповів "Страна.uа".

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"Я вдячний Ані за сина. Назвали на честь мого батька - Рома. Мама і малюк почувають себе чудово. А я? Ну а як може почувати себе чоловік, який знову став батьком. Так, у моєму житті теж бувають прекрасні новини", - заявив Олександр Онищенко.

Нагадаємо, що 12 листопада бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, екс-чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова стала мамою. Ходили чутки, що батько - колишній народний депутат Олександр Онищенко. Але до сьогоднішнього дня їх ніхто не підтверджував.