Путін: Газпром заплатив Білорусі вперед на три квартали

"Газпром" проплатив за три квартали наперед транзит газу через територію Білорусії, заявив голова уряду РФ Володимир Путін.

"Політику зближення буде продовжено. У сфері енергетики білоруська сторона має особливе ставлення з російськими партнерами в цілому низькі ціни в СНД на енергоносії", - сказав прем`єр. При цьому він наголосив, що на прохання Лукашенка "Газпром" "пішов на додаткові заходи підтримки і заплатив за три квартали гроші за транзит наперед".

За його словами, було ухвалене рішення про те, що Білорусія скуповуватиме газ за усередненою за рік ціною.

РІА "Новости"