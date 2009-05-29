Путін: Газпром заплатив Білорусі вперед на три квартали
03:11, 29 травня 2009Суспільство
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"Політику зближення буде продовжено"
"Газпром" проплатив за три квартали наперед транзит газу через територію Білорусії, заявив голова уряду РФ Володимир Путін.
"Політику зближення буде продовжено. У сфері енергетики білоруська сторона має особливе ставлення з російськими партнерами в цілому низькі ціни в СНД на енергоносії", - сказав прем`єр. При цьому він наголосив, що на прохання Лукашенка "Газпром" "пішов на додаткові заходи підтримки і заплатив за три квартали гроші за транзит наперед".
За його словами, було ухвалене рішення про те, що Білорусія скуповуватиме газ за усередненою за рік ціною.
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