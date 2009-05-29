СБУ відкрила свої архіви для громадськості в Херсоні

Управління СБУ в Херсонській області відкрило спеціальний інформаційно-довідковий зал для ознайомлення громадськості з архівними документами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області Володимир СЛЮСАРЕНКО, відкриття залу відбулося з метою спрощення доступу науковців та представників громадськості до архівних документів СБУ та на виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 року № 37 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні».

У церемонії його відкриття 28 травня взяли участь керівники місцевих органів влади, представники громадських організацій, науковці, журналісти місцевих та загальноукраїнських ЗМІ. Наголошувалось на тому, що представлення широкому загалу документів з архівів радянських органів держбезпеки є збагаченням історичної науки цінними першоджерелами, що дозволить більш ґрунтовно осмислити окремі періоди історії України.

Головний редактор обласної редколегії книги «Реабілітовані історією» Август ВІРЛІЧ передав до інформаційно-довідкового залу Управління новий том книги «Реабілітовані історією», в яку увійшли матеріали з розсекречених архівів обласного СБУ.

В електронній базі даних інформаційно-довідкового залу, яка складається з 5-ти компонентів (документи, фотоархів, наукові видання, виставки та презентації, матеріали ЗМІ), будуть міститися всі розсекречені матеріали Галузевого державного архіву СБУ періоду з 1917 по 1991 рік. Електронний архів працює на основі спеціальної програми, що дає можливість швидко віднайти потрібні документи за різними категоріями пошуку. Всі матеріали систематизовано й об’єднано тематично (Голодомор 1932-33 рр., діяльність ОУН-УПА, репресії в Україні, Друга Світова війна, дисидентський рух тощо). На даний час представлено понад 23 гігабайти інформації, які містять понад чотири тисячі розсекречених документів, більш ніж тисячу фотоматеріалів, понад 100 науково-довідкових видань. При цьому база даних постійно оновлюватиметься.