У Київській області затримали підозрюваного у вбивстві п'яти жінок
13:23, 30 травня 2009Суспільство
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Справа - на контролі МВС
Співробітники столичної міліції позавчора затримали 35-річного чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у згвалтуванні та вбивстві п’ятьох жінок на території Київської області.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області.
Як зауважили в міліції, в даний час справа перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ України.
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