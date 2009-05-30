У Київській області затримали підозрюваного у вбивстві п'яти жінок

Співробітники столичної міліції позавчора затримали 35-річного чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у згвалтуванні та вбивстві п’ятьох жінок на території Київської області.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області.

Як зауважили в міліції, в даний час справа перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ України.