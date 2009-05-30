Синоптики обіцяють дощову неділю

Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 31 травня в західних областях хмарно з проясненнями, дощі, місцями сильні дощі (на високогір`ї Карпат з мокрим снігом). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 1-6° тепла (на високогір`ї заморозки 0-2°), вдень 5-10°. На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях та Одещині вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у північних областях 19-24°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°, по Києву вночі 12-14°, вдень 22-24°.

У столиці завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°, по Києву вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води в Чорному морі - 15-18°, в Азовському - 19-21°, в Дніпрі біля Києва - 18°.