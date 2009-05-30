МВФ і Світовий банк закликають Україну до рішучих дій
Що матиме вирішальне значення
Україна має рішуче перейти до впровадження стратегії реабілітації банківського сектору, розробленої українськими органами влади за підтримки міжнародних фінансових установ.
Про це заявили голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, заступник директора Європейського департаменту МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ і директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР у статті, опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня» (№ 19 (747) 30 травня - 5 червня 2009 р.).
Вони зазначили, що ця стратегія передбачає реалізацію державної програми рекапіталізації системних банків і початок реструктуризації комерційних банків, котрі не є системними, але потерпають від гострого браку ліквідності і капіталу, який не можуть поповнити їх власники.
«Зараз настав час рішуче перейти до впровадження цієї стратегії. Зволікання привело б до подальших втрат активів і збільшення витрат для держави», - підкреслили Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ і М.РАЙЗЕР.
При цьому експерти додали, що «стабілізація депозитів у травні 2009 року поки що створює сприятливу ситуацію і підвищує шанси на успіх. Вирішальне значення матимуть також послідовність і наполегливість. Слід уникати контрпродуктивних кроків, таких як недавня заборона відчужувати майно, що знаходиться в заставі за кредит».