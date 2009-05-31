Актори і режисери відзначають 90-річчя Одеської кіностудії

На Одеській кіностудії художніх фільмів відбувається фестиваль «25-та година», присвячений 90-річчю кіностудії і 50-річчю Одеського відділення Спілки кінематографістів України.

Як передає кореспондент УНІАН, на ювілейному засіданні перший заступник міського голови Одеси Тетяна ФІДІРКО привітала кінематографістів зі святом, вручила нагороди від імені міськради і заявила, що «міськрада зацікавлена в тому, щоб «найстаріша в Україні кіностудія, її майновий комплекс і земля використовувалися виключно за своїм прямим призначенням – інших рішень міські власті не схвалять».

В рамках свята в павільйонах кіностудії демонструються кінофільми, виставки живопису, театральні вистави, покази мод, в яких беруть участь керівництво області і міста, режисери, актори, представники театральної громадськості Одеси.