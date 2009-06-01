Український рух секс-меншин розробляє стратегію

Український рух лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей (ЛГБТ-рух) розробляє стратегію своєї діяльності щонайменше до 2020 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Гей-Форуму України, про це йшлося під час всеукраїнського з`їзду активістів руху за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерних людей, що відбувся в готельному комплексі поблизу Києва.

"Нами сформульовано вже більше ста конкретних проблем, що зачіпають гомо-, бісексуальних і трансгендерних осіб, - проблем, які нам належить вирішити в осяжному майбутньому спільними зусиллями з державою", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнський з`їзд секс-меншин відбувся у формі чергової національної ЛГБТ-конференції під гаслом "Партнерство і розвиток".

"Не дивлячись на те, що цей з`їзд став найбільшим організаційним заходом цього року в житті українського ЛГБТ-співтовариства, пройшов він у непублічному форматі, без сповіщення засобів масової інформації, а також без запрошення представників державної влади", - зазначають у громадській організації.

"Ми не ставили перед собою мету приймати на конференції будь-які політичні або взагалі публічні рішення. Завдання нашого з`їзду лежали в іншій площині: підвищити рівень професійної підготовки наших активістів, інтегрувати національний гей-лесбійський рух, мотивувати людей до подальшої роботи", - сказав лідер Гей-форуму України Святослав ШЕРЕМЕТ.

На конференції обговорювалися такі питання: сексуальне здоров`я, захист прав і дискримінаційна проблематика, законодавство, робота суспільних центрів для геїв, бісексуалів, лесбійок і трансгендерів (за інформацією Гей-Форуму України, на сьогодні в Україні живе 5 трансгендерів), розробка інформаційно-освітніх матеріалів, перспективне планування, огляд базових документів національного ЛГБТ-руху, технології взаємодії з опонентами.

За даними Гей-Форуму, в Україні діє три координаційні структури із гей-лесбійських питань, 19 ЛГБТ-організацій, щонайменше 14 неформальних ЛГБТ-об’єднань і більше 20 організацій, які надають соціальні послуги для людей, що практикують одностатеві сексуальні контакти або підтримують розвиток ЛГБТ-руху.