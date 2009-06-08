Міжнародний театральний фестиваль у Києві фінансуватиме Лужков?

Міжнародний театральний фестиваль пам`яті видатного театрального художника Давида Боровського відбудеться в Києві з 19 вересня по 5 жовтня.

Про це повідомили в неділю на зустрічі з журналістами головний режисер Національного академічного театру російської драми Михайло РЕЗНІКОВИЧ, російський актор і режисер Олег ТАБАКОВ і кінорежисер Роман БАЛАЯН.

У 2009 році Д.Боровському виповнилося б 75 років. У Києві він в 1956 році поставив свою першу виставу "Брехня на довгих ногах" за п`єсою Едуарда Де Філіппо, і саме в Києві було поставлено останню виставу Д.Боровського - "Дон Кіхот. 1938 рік" за п`єсою Михайла Булгакова.

У фестивалі візьмуть участь Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, монреальський Російський драматичний театр імені Леоніда Варпаковського, петербурзький Театр Європи і московський театр "Ермітаж". Також у фойє театру російської драми працюватиме виставка "Відкритий простір Давида Боровського", на якій будуть представлені роботи майстра.

В рамках фестивалю, окрім вистав, відбудуться "круглі столи", присвячені творчій спадщині художника.

Як повідомив В.РЕЗНІКОВИЧ, фінансування фестивалю поки готові взяти на себе лише міністерство культури Росії і особисто мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

Творчий шлях "філософа сценічного простору" Д.Боровського почався у Києві. У театрі російської драми імені Лесі Українки наприкінці 40-х років минулого століття ним були зроблені перші професійні кроки. Після цього Д.Боровський працював у Московському театрі на Таганці, Художньому академічному театрі імені Чехова, театрах Західної Європи, московських театрах "Ермітаж" і "Ленком", а також у Малому драматичному театрі Санкт-Петербурга.

Художник пішов із життя в квітні 2006 року в Боготі (Колумбія), куди приїхав на відкриття персональної виставки.