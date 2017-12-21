Житомирська облрада ухвалила програму соцпідтримки учасників АТО та переселенців на 2018 рік

Житомирська облрада ухвалила обласну програму соціальної підтримки учасників АТО та переселенців на 2018 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували сьогодні більшість депутатів обласної ради.

Мова йде про "Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області".

Програмою передбачається обстеження, лікування та медична реабілітація учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Також вона передбачає надання учасникам АТО грошової допомоги для лікування за межами області, у тому числі - й за кордоном.

Згідно цього документу, переселенцям надаватимуть грошову допомогу як таким, що потрапили у важкі життєві обставини та забезпечуватимуть помешканнями для тимчасового проживання.

У програмі визначений порядок надання допомоги учасникам АТО та переселенцям, а також вказано перелік необхідних документів, які вони мають подавати. Скільки саме коштів спрямують з бюджетів різних рівнів на реалізацію цього документу, у програмі не вказується, лише повідомляється, що вона фінансуватиметься в межах фінансових можливостей.

З початку антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях загальна кількість громадян, які переселилися на територію Житомирської області з тимчасово окупованої території та з районів проведення АТО, станом на 27 листопада цього року, становить 7 тис.300 осіб.

"Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію області, не отримують пенсій або отримують їх у розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не мають матеріальної підтримки", - сказано у програмі.