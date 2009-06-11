Тимошенко однаково сприймає наркобізнес і гральний бізнес

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає «доброю і знаковою подією» подолання парламентом вето Президента на Закон „Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, «місяць тому ми закрили гральний бізнес постановою уряду, але одночасно подали до Верховної Ради проект закону про повне закриття і заборону в Україні усіх гральних автоматів, усього грального бізнесу. І тоді, за нашої ініціативи, парламент проголосував, і рішення було прийнято. Потім законопроект пішов на підпис Президенту, і вся гральна мафія знайшла аргументи для Президента, щоб він наклав вето».

«Але сьогодні відбулася добра і знакова подія. Якраз об’єднання парламенту, об’єднання всіх політичних сил дало можливість подолати вето Президента, корумповане вето, і дати можливість країні жити спокійно без мафіозного грального бізнесу», - заявила вона.

«Дехто говорить, що це бізнес, і що хтось втратив доходи, прибутки і роботу. Якщо так говорять, то і розповсюдження наркотиків – це бізнес, який дає прибутки і дає роботу. Я сприймаю однаково наркобізнес і гральний бізнес. Сьогодні на гральному бізнесі поставлена остаточна крапка. Його не буде в Україні. Україна буде жити спокійно, духовно, морально. І я переконана, що це піде на користь народові України», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запевнила: «коли я буду ставити за мету щось, я буду її досягати. Можливо, не відразу, можливо, з великими перешкодами, але обов’язково буду досягати результату».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

9 червня на прес-конференції прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів звернеться до Верховної Ради з проханням подолати вето Президента.

Сьогодні, 11 червня, парламент подолав вето на Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». “За” проголосували 390 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.