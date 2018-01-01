У Дніпрі облили фарбою пам’ятник "учасникам встановлення радянської влади" (фото, відео)

У Дніпрі у ніч на 1 січня невідомі облили червоною фарбою недодекомунізований пам’ятник «учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі», передає радіо Свобода.

Читайте такожУ Запоріжжі розбили погруддя Сталіна, встановлене КПУ у 2010 році (фото)Пам’ятник і територія довкола обписані написами «Ганьба», «Серп і молот, смерть та голод», «Слава УПА», а прізвища загиблих комісарів наведені червоною фарбою.

Як повідомили в громадській організації «С14», об’єднання бере на себе відповідальність за цю акцію. За інформацією «С14», вона приурочена до дня народження Степана Бандери.

Раніше, у березні 2017 року, у Дніпрі збирали підписи під петицією, де просили демонтувати недодекомунізований пам’ятник «учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі». За словами автора звернення Євгена Піскуна, цей пам’ятник на вулиці Каруни, що в лівобережній частині Дніпра, підпадає під дію «законів про декомунізацію», проте досі не демонтований.

Як раніше підтвердили в міській комісії з питань декомунізації, у Дніпрі залишились не демонтованими близько десятка меморіальних об’єктів, зокрема, й цей пам’ятник.

Восени 2016 року міська рада Дніпра вирішила виділити 900 тис. грн на демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території міста. З восьми районів міста найбільше грошей отримали три: Амур-Нижньодніпровський – майже 320 тис. грн, Новокодацький – близько 200 тис. грн, Центральний – 178 тис. грн.