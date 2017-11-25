У Кривому Розі біля пам’ятника жертвам Голодомору розбили "голову" Леніна (відео)

У суботу ввечері в Кривому Розі біля пам’ятника жертвам Голодомору та політичних репресій активісти розбили скульптурну голову Леніна. Про це Радіо Свобода повідомила одна з організаторів акції Тетяна Соловйова.

«Активісти молодіжної організації «Сокіл» принесли «голову Леніна». Це голова з пам’ятника, який раніше стояв на околиці Кривого Рогу і був скинутий в рамках «народної декомунізації», оскільки влада декомунізацію в місті майже не проводила. Символічно – оскільки Ленін привів комунізм, який і влаштував голодомори, – ця голова була розбита як встановлення історичної справедливості», – сказала Соловйова.

Молоді люди розтрощили «голову Леніна» кувалдою. Пізніше уламки викинули в смітник.

Як розповіла Тетяна Соловйова, цього дня у Кривому Розі активісти також провели мовчазну ходу та мітинг-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та панахидою, учасники акції також прочитали вірші про Голодомор. У заході взяли участь члени ВО «Свобода» та низки громадських організацій – «Сокіл», «Самооборона Кривбасу», «Інгульська паланка Війська запорізького низового», «Правий сектор», «СічКР», «Просвіта».

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У лютому 2016 року в Дніпропетровській облдержадміністрації повідомили, що в області в рамках декомунізації демонтували 116 пам’яток та перейменували понад 1,8 тисяч вулиць. Тоді ж в ОДА зазначили, що Кривий Ріг не розпочав «декомунізацію»: у місті не змінили жодного топоніму.

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. В останню суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі розбили погруддя Сталіна, встановлене КПУ у 2010 році.