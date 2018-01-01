За безпекою під час смолоскипного маршу у Києві стежать близько 100 правоохоронців

Безпеку під час смолоскипного маршу з нагоди 109-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери, який проходить у центрі Києва, забезпечують близько 100 правоохоронців.

Як повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, збір учасників заходу відбувся у парку імені Тараса Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності.

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«Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу. Поліція супроводжує учасників та стежить за порядком, аби не допустити жодних провокацій і порушень», - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що, за попередніми даними, до маршу долучилися кількасот осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Києві проходить смолоскипний марш з нагоди річниці з дня народження Бандери. Як передає кореспондент УНІАН, у ньому беруть участь понад тисяча прихильників політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", національно-визвольного руху "Правий сектор", партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій.

Учасники акції зібралися у парку Шевченка, звідки вирушили центральними вулицями столиці до Майдану Незалежності, де планують провести віче.

За даними МВС, сьогодні, 1 січня, у 20 регіонах України заплановано проведення 54 масових заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження Бандери, у яких візьмуть участь понад 8,4 тисяч осіб. До охорони порядку залучатимуть майже 2 тисячі правоохоронців.