Поліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження за фактом масового зараження гепатитом А (відео)

Слідчі органи Миколаївської області проводять розслідування за фактом масового захворювання громадян гепатит А.

Як повідомляє поліція області, призначено ряд експертиз, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Відомості за фактом масового зараження громадян гепатитом А внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 130 ККУ "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби". Санкції даної статті – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв повідомив, що станом на 9 ранку 4 січня в обласній інфекційній лікарні перебували 33 пацієнта. Із них підтверджено діагноз у 16 осіб. Ще 6 дітей перебувають в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 1 дитини.

Всі необхідні ліки є. У разі збільшення кількості пацієнтів з гепатитом А влада підготували необхідний резерв ліжок.

Сімейні лікарі проводять санітарно-освітню роботу з людьми щодо профілактики захворювання і своєчасного звернення до лікаря.

З 9 січня в обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг також будуть проводити обстеження на гепатит А для пацієнтів Миколаєва та області.

У разі, якщо кількість пацієнтів з підозрою на гепатит А збільшиться найближчим часом, у резерві є ще достатня кількість ліжок у обласної та обласної дитячої інфекційної лікарні.

Вже взяті проби води, результати лабораторних досліджень будуть готові найближчим часом, повідомляє сайт міськради.

Колективи освітніх установ, у яких виявлені хворі гепатитом А або люди з підозрою на гепатит А, не вимагають ніякої тимчасової ізоляції.

Забезпечено ретельний професійний нагляд, санітарні заходи (дезінфекція тощо) посилені у відповідності з діючими нормами і стандартами.

Прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА запевняє, що епідемії гепатиту А в Миколаєві поки немає, тому що показники захворюваності перебувають на рівні нижче середнього показника по Україні.

Голова адміністрації Заводського району Миколаєва Віктор Дмитрук 4 січня провів позачергове засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій району за фактом спалаху захворюваності громадян з попереднім діагнозом гепатит А.

Він повідомив, що тимчасово заборонена діяльність 7 пунктів розливу доочищеної питної води.

Створені мобільні групи з проведення інвентаризації пунктів розливу доочищеної питної води на території Заводського району, які подадуть інформацію в Миколаївське міське управління Госпродпотребслужбы.