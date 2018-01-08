Американські безпілотники провели розвідку над Донбасом і Кримом

Безпілотник американських Військово-повітряних сил RQ-4A Global Hawk провів розвідку над Україною і районом проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє "112 Україна" посилаючись на дані сервісу Flightradar24.

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Лтак-розвідник піднявся з авіабази на острові Сицилія. Він курсував над Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською та Одеською областями.

RQ-4A Global Hawk долетів до лінії розмежування в зоні збройного конфлікту на Донбасі, однак не перетинав її і не з'являвся у повітряному просторі над непідконтрольної територією.

Літак здійснював політ на висоті 16 км. RQ-4A Global Hawk може вести розвідку на відстані 300 км, у тому числі й відслідковувати ситуацію на території ОРДЛО і прикордонних областях Росії.

Також повідомляється, що днем раніше ще один американський БПЛА Lockheed EP-3 Aries II провів розвідку біля узбережжя анексованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у зоні АТО українські військові збили великий російський безпілотник.