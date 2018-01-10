Опальна зірка знову залишила Україну (фото)
12:46, 10 січня 2018Суспільство
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Опальна співачка перебуває у Римі, про що свідчить її пост у соцмережі.
Гросу вже не в Києві / фото instagram.com/alina_grosu
Любителька Росії, українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно приїхала в Київ, знову залишила Україну. Про це свідчить її пост Instagram.
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"А я подорожую 2-й день. Вирішила поєднати приємне з корисним і відпочити, і впихнути собі зйомку в святкові дні", - підписала співачка фото, зроблене в Римі.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд 4 січня, українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала будувати кар'єру до Росії, приїхала в Київ. Вона розповіла, що в столиці України у неї зйомки, але які саме, не повідомляється.
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