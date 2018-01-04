Українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася поверненням до Києва

Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала будувати кар'єру в Росії, приїхала до Києва. Про це стало відомо з її посту в Instagram.

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Гросу розповіла, що приїхала до столиці на зйомки, але які саме, не повідомляється. Також після приїзду вона зустріла своє перше кохання.

"Випадково зустріла у центрі своє перше кохання, про яке ще в пісні "Мелом на асфальте" співала, така ностальгія. Тепер їду на зйомки, слухаю альбом "Мелом", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.