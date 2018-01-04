Українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася поверненням до Києва
Приїхавши до столиці України, Гросу зустріла своє перше кохання.
Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала будувати кар'єру в Росії, приїхала до Києва. Про це стало відомо з її посту в Instagram.
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Гросу розповіла, що приїхала до столиці на зйомки, але які саме, не повідомляється. Також після приїзду вона зустріла своє перше кохання.
"Випадково зустріла у центрі своє перше кохання, про яке ще в пісні "Мелом на асфальте" співала, така ностальгія. Тепер їду на зйомки, слухаю альбом "Мелом", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.
Прилетіла я сьогодні в Київ:) всім своїм святковим настроєм..і випадково зустріла в центрі свою першу любов, про яку ще в пісні «Мелом на асфальті» співала така ностальгія... забавно, у мене кожна моя пісня асоціюється з певними людьми ...тепер їду на зйомки, слухаю альбом «Крейдою..» і хочу сказати кожній людині, який був і є в моєму житті ВЕЛИЧЕЗНЕ спасибі Всім серцем я рада за тих, Хто був зі мною іль намагався В долі моєї не знає потіх Вносити частинку рідкісного щастя.. Всім серцем я рада за тих, Хто в минулому, мені здавалося, був долею, Хто в безнадійний мить дарував мені чистий сміх, Допоміг не занапастити себе журбою.. Всім серцем я рада за тих, Хто подарував мені годину сподівання і мрій, Хто мені допоміг прагнути вгору і вгору, Кого дав Бог мені в цьому світі випробувань.. Всім серцем я рада за тих, хто Покинув, хто раптом зненавидів, За тих, хто не передбачав мій успіх, Кого прощала, хто мене образив.. Всім серцем я рада за тих, Хто забув, бути може, хто зі мною прощався.. Не поруч... Я щаслива за всіх, За тих, хто зрадив, але в моїй душі залишився.. #стихиалинкиблондинки