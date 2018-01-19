46 звільнених українських полонених з Донбасу залишаються у медзакладах Києва

На сьогоднішній день 46 звільнених українських заручників продовжують перебувати у медичних закладах столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції керівник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарецька.

«Станом на сьогодні 46 осіб, як військових, так і цивільних звільнених після вимушеної ізоляції, продовжують перебувати у медичних закладах Києва. Основна мета їхнього перебування – це, безумовно, відновлення здоров’я та проведення комплексу постізоляційного розвантаження. Це специфічні реабілітаційні заходи, які проводяться саме щодо тих, хто перебував в умовах вимушеної ізоляції», - пояснила вона.

Зарецька зазначила, що ще 9 осіб направлені для подальшого лікування в регіони, решта – вже залишили медичні заклади.

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Також, за її словами, постізоляційну допомогу пропонують і надають у повному обсязі всім військовим, а також запропоновано всім цивільним.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року президентський літак зі звільненими 73 українськими заручниками з полону контрольованих Росією бойовиків приземлився в аеропорту «Бориспіль».

Прибуття літака з Харкова транслювали українські телеканали.

Разом зі звільненими українцям на борту літака летів президент України Петро Порошенко.

Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручника.