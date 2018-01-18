Київ і ОРДЛО вже обмінялися списками заручників у 2018 році - прес-секретар Кучми

У 2018 році вже відбувся обмін списками заручників для організації наступного етапу звільнення утримуваних осіб.

Про це заявила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

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"Звільнення заручників є основним напрямком роботи гуманітарної підгрупи. В цьому році сторони вже обмінялися списками утримуваних осіб. Вважаємо, що наступне звільнення має відбутися у найстисліші терміни", - йдеться у повідомленні.

"Ми і надалі лобіюватимемо ініціативу Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо створення міжнародного механізму пошуку зниклих безвісти", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».