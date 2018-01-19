Деякі українці зробили Водохрещу екстремальною (відео)

20:09, 19 січня 2018
Суспільство
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Дехто замість трьох коротких занурень влаштував запливи на швидкість та екстремальні спуски у воду.

У Києві обладнали десяток місць для занурення у крижану воду. Біля кожного чергують медики та рятувальники.

Але прихильники зимових купань пішли далі - перетворили релігійне свято на екстремальне і замість трьох коротких занурень влаштували запливи на швидкість та екстремальні спуски у воду.

Як повідомляв УНІАН, під час святкування Водохреща в Україні в крижану воду пірнали цілими сім'ями.

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