Деякі українці зробили Водохрещу екстремальною (відео)

У Києві обладнали десяток місць для занурення у крижану воду. Біля кожного чергують медики та рятувальники.

Але прихильники зимових купань пішли далі - перетворили релігійне свято на екстремальне і замість трьох коротких занурень влаштували запливи на швидкість та екстремальні спуски у воду.

Як повідомляв УНІАН, під час святкування Водохреща в Україні в крижану воду пірнали цілими сім'ями.