Святкування Водохреща в Україні: в крижану воду пірнають цілими сім'ями (фото, відео)

Останнім часом це зайняття в Україні стало справою популярною.

Люди вірять у те, що в цей день вода стає цілющою і захворіти неможливо.

Зокрема у Києві облаштували десятки подібних місць. Люди пірнають від самого ранку і деякі приходять цілими сім’ями, навіть із маленькими дітьми.

Читайте такожНа одеському пляжі близько 300 людей взяли участь у Водохресному купанні

Деякі з людей сприймають ці купання не як релігійний обряд, а більше як спосіб популяризації здорового способу життя та можливість випробувати самого себе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики святкують третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят - Водохреще або Богоявлення Господнє.