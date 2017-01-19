Святкування Водохреща в Україні: в крижану воду пірнають цілими сім'ями (фото, відео)
14:55, 19 січня 2017Суспільство
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День масових купань сьогодні проходить в Україні.
Останнім часом це зайняття в Україні стало справою популярною.
Люди вірять у те, що в цей день вода стає цілющою і захворіти неможливо.
Зокрема у Києві облаштували десятки подібних місць. Люди пірнають від самого ранку і деякі приходять цілими сім’ями, навіть із маленькими дітьми.
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Деякі з людей сприймають ці купання не як релігійний обряд, а більше як спосіб популяризації здорового способу життя та можливість випробувати самого себе.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики святкують третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят - Водохреще або Богоявлення Господнє.
Святкування Водохреща: в крижану воду пірнають цілими сім’ями
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