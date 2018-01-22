У центрі Житомира провели акцію з утворення "живого ланцюга єдності" (фото)

У центрі Житомира 22 січня провели акцію з утворення "живого ланцюга єдності".

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся в рамках відзначення Дня Соборності України.

У цей день 1919 року проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.Саме тому відзначення провели під гаслом «Україна в кожному з нас».

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Учасники заходу утворили «живий ланцюг» від Свято-Михайлівського собору УПЦ КП до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні на майдані Корольова.

Також відбулася хода за участю оркестру, прапороносців та учасників « живого ланцюга єдності».

Святкування завершилося спільним виконання Гімну України на майдані Корольова.

Як повідомляв УНІАН, Україна сьогодні, 22 січня, святкує День соборності, коли головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.