У Києві утворили "живий ланцюг" соборності (фоторепортаж)

На мосту Патона в Києві 22 січня, у День соборності України, провели акцію "Об'єднай береги Дніпра "живим ланцюгом" Соборності".

У цей день 1919 року проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Подібна акція до річниці проходить у столиці вже водинадцяте.

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Сьогодні в усіх регіонах України з нагоди відзначення Дня соборності заплановано проведення 282 масових заходів. "За попередньою інформацією, участь в урочистостях візьмуть понад 62 тисячі осіб", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Публічну безпеку і порядок під час проведення масових заходів забезпечуватимуть понад 3,2 тис. правоохоронців, серед них - 560 військовослужбовців Національної гвардії України.