"Живий ланцюг" у Києві в День соборності показали з висоти пташиного польоту (відео)

У понеділок, 22 січня, у Києві мешканці та гості столиці утворили "живий ланцюг" з нагоди Дня соборності України.

Відео заходу з висоти пташиного польоту зняв фотокореспондент "Апострофа".

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Зазначається, що акція до Дня соборності України пройшла на київському мосту Патона. Так, активісти з національними прапорами пройшли мостом з лівого берега на правий.

У заході щодо створення "живого ланцюга" через Дніпро взяли участь кілька десятків людей.

Як повідомляв УНІАН, у День соборності України у центрі Києва було розгорнуто найдовший державний прапор - понад кілометр.