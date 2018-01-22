"Живий ланцюг" у Києві в День соборності показали з висоти пташиного польоту (відео)
16:09, 22 січня 2018Суспільство
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Подібні "живі ланцюги" традиційно організовують не тільки в Києві, а й в інших українських містах.
У понеділок, 22 січня, у Києві мешканці та гості столиці утворили "живий ланцюг" з нагоди Дня соборності України.
Відео заходу з висоти пташиного польоту зняв фотокореспондент "Апострофа".
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Зазначається, що акція до Дня соборності України пройшла на київському мосту Патона. Так, активісти з національними прапорами пройшли мостом з лівого берега на правий.
У заході щодо створення "живого ланцюга" через Дніпро взяли участь кілька десятків людей.
Як повідомляв УНІАН, у День соборності України у центрі Києва було розгорнуто найдовший державний прапор - понад кілометр.
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