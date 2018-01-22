У центрі Києва розгорнули найдовший прапор України - понад кілометр (фоторепортаж)

Сьогодні, в День соборності України , в центрі Києва було розгорнуто найдовший державний прапор - понад кілометр.

Як передає кореспондент УНІАН, стяг був розтягнутий з Європейської площі до кінця вулиці Хрещатик.

За словами голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз, на прапорі представлені всі міста і райони України.

«Важливо те, що акція розпочалася зі східних областей і районів, де точиться боротьба за незалежність і самостійність нашої держави, за відновлення територіальної цілісності», - зауважила вона.

«Прапор завдовжки 1 км 69 м 95 см символізує згуртованість, патріотизм, віру в те, що територіальна цілісність нашої держави найближчим часом стане реальністю для України. А ті вороги, які напали на нашу державу, повинні знати і запам’ятати, що територіальна цілісність України, яка скраплена кров’ю наших героїв, незламна і нероздільна», - наголосила Слюз.

Читайте такожУ Києві утворили "живий ланцюг" соборності (фоторепортаж)

«На прапорі представлені всі території: і Автономна Республіка Крим, і Донецька, і Луганська області, тому що це Україна. Я вірю, що найближчим часом ця мрія стане реальністю», - додала голоа Державної казначейської служби.

На прапорі містяться зображення гербів міст, подекуди є фотографії пам’ятників у містах.

Завершилася Всеукраїнська акція «Об’єднаймо Україну!» з’єднанням двох частин полотна зі Східної та Західної України між собою в єдиний прапор на Майдані Незалежності.

Цей прапор створювався казначеями з усіх регіонів країни в рамках Всеукраїнської акції «Об’єднаймо Україну!». Розпочалася акція до 26-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора на сході нашої держави – в Станиці Луганській, куди 23 серпня 2017 року Тетяна Слюз привезла жовто-блакитне полотно з написом «Державна казначейська служба України», до якого казначеї Луганщини, а згодом Донеччини приєднали свої частини прапорів.

З серпня 2017 року до січня 2018 року загальне полотнище передавалося казначеями України з області до області, з регіону до регіону доповнюючись прапорами територіальних одиниць, які пришивали власноруч.

Тримали прапор понад 700 осіб, серед яких голова Державної казначейської служби та керівники кожного територіального органу відомства.