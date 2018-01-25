Влащенко пояснила, навіщо Портнов з'явився в ефірі ZIK

Генеральний продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко стверджує, що її інтерв’ю з Сергієм Портновим було присвячено, передусім, проблемам судової і правоохоронної реформи. Крім того, вона вважає, що Портнов став «прецедентом», а його доля після Євромайдану склалася дуже цікаво.

Такі заяви журналіст зробила в інтерв’ю «Українській правді». На її думку, для співпраці з журналістами не прийнятні люди, які викликають несхвалення держави, сепаратисти, вороги країни та терористи.

Читайте такожВедучій ZIKу перед інтерв'ю з Портновим нардеп від НФ нагадав долю БузиниВлащенко у зв’язку з цим зазначила, що Портнов опублікував документи, за якими Україна не має до нього жодних позовів і справ, а Європейський суд ухвалив, що з нього не лише потрібно зняти санкції, але й виплатити компенсацію.

«Дві третини інтерв’ю було присвячено проблемі судової і правоохоронної реформи. Портнов займався цими питаннями. Я запитувала його, чому зараз виникла дуальність законів, чому виникли ті чи інші ситуації», - прокоментувала журналіст скандальний ефір з екс-головою АП.

Влащенко зазначила, що Hard Talk – це авторський проект, і запрошення Андрія Портнова на ефір було її ініціативою.

«У програмі Портнов чітко сказав: він вважає, що в країні – війна, висловив позицію проти побиття майданівців. Сказав, що жалкує, що був в Адміністрації Януковича і так далі. Він сьогодні – прецедент. Врешті-решт, це дуже цікава доля чиновника часів Майдану, часів Януковича. Думаю, це важливо», - підсумувала журналіст.

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах. 24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу. У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України. Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.