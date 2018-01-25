Влащенко пояснила, навіщо Портнов з'явився в ефірі ZIK

15:42, 25 січня 2018
Суспільство
940

Журналіст вказала, що Hard Talk – це авторський проект, і запрошення скандального посадовця на ефір було її ініціативою. 

Наталія Влащенко вважає долю Андрія Портнова

Генеральний продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко стверджує, що її інтерв’ю з Сергієм Портновим було присвячено, передусім, проблемам судової і правоохоронної реформи. Крім того, вона вважає, що Портнов став «прецедентом», а його доля після Євромайдану склалася дуже цікаво.

Такі заяви журналіст зробила в інтерв’ю «Українській правді». На її думку, для співпраці з журналістами не прийнятні люди, які викликають несхвалення держави, сепаратисти, вороги країни та терористи.

Читайте такожВедучій ZIKу перед інтерв'ю з Портновим нардеп від НФ нагадав долю БузиниВлащенко у зв’язку з цим зазначила, що Портнов опублікував документи, за якими Україна не має до нього жодних позовів і справ, а Європейський суд ухвалив, що з нього не лише потрібно зняти санкції, але й виплатити компенсацію.

«Дві третини інтерв’ю було присвячено проблемі судової і правоохоронної реформи. Портнов займався цими питаннями. Я запитувала його, чому зараз виникла дуальність законів, чому виникли ті чи інші ситуації», - прокоментувала журналіст скандальний ефір з екс-головою АП.

Влащенко зазначила, що Hard Talk – це авторський проект, і запрошення Андрія Портнова на ефір було її ініціативою.

«У програмі Портнов чітко сказав: він вважає, що в країні – війна, висловив позицію проти побиття майданівців. Сказав, що жалкує, що був в Адміністрації Януковича і так далі. Він сьогодні – прецедент. Врешті-решт, це дуже цікава доля чиновника часів Майдану, часів Януковича. Думаю, це важливо», - підсумувала журналіст.

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах. 24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу. У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України. Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Портнов