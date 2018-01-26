Половина українців не прочитала жодної книги за минулий рік – опитування

Найчастіше читачі книг трапляються серед осіб, які мають вищу освіту, а найрідше – серед осіб із середньою освітою (відповідно, 57% проти 31%).

Менше ніж половина українців (43%) за останній рік прочитали хоча б одну книгу, а 51% – взагалі не прочитали жодної. Такими є результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group у жовтні-листопаді 2017 року.

Згідно з даними оприлюдненими на сайті соціологічної компанії у п'ятницю, 26 січня, частіше читають жителі Сходу і Центру країни (відповідно, 49% і 46%), в той час як у південних областях України – найменше (34%), пише Zaxid.net.

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Минулого року схильність до читання книг частіше проявляли жінки, ніж чоловіки (48% проти 38%). Найчастіше читачі книг трапляються серед осіб, які мають вищу освіту, а найрідше – серед осіб із середньою освітою (відповідно, 57% проти 31%).

Говорячи тільки про тих, хто читає книги (43% опитаних українців), соціологи відзначають, що за минулий рік кожен прочитав в середньому близько семи книг. Деякі з них за аналізований період прочитали не більше однієї книги, а деякі – кілька десятків.

Опитування проводилося з 27 жовтня по 9 листопада 2017 року. У дослідженні взяли участь 1802 респондента у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом поселення та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м.Севастополь). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.