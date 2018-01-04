Президент України Петро Порошенко назвав 6 книг, які він рекомендує прочитати українцям.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Через напружений робочий графік, часу на читання залишається дуже мало. Проте серед придбаних на Книжковому Арсеналі новинок є книжки, які мені особливо запам’ятались. Рекомендую до прочитання», - написав Порошенко.

Перша книга - «Мустафа Джемілєв. Незламний» Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва.

«Це не біографія в класичному розумінні. Крізь призму життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва показано долю кримських татар і боротьбу нації за вільне життя, а також сьогодення і проблеми, з якими стикаються кримські татари після анексії Криму», - зауважив президент.

Ще одна книга, яку рекомендував президент, - «Любомир Гузар. Хочу бути людиною» Катерини Щоткіної.

Також главі держави сподобалась книга «Війна з Росією» Річарда Ширреффа (переклад Лариса Лебеденко, Раїса Ладохіна).

За його словами, книга розвіює міф про те, що Захід намагається домовитися з Росією, не враховуючи інтересів України, та наочно показує, до чого слід бути готовими у відносинах з Росією.

Ще одне видання, яке він рекомендував, - «Цивілізація. Як Захід став успішним» Ніла Фергюсона.

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За словами президента, це масштабне історико-економічне дослідження про те, як Європі вдалось стати центром світової цивілізації.

Крім того, він радить звернути увагу на видання «Шевченко від А до Я» Леоніда Ушкалова.

Порошенко зазначив, що йому дуже імпонує мистецький погляд на Шевченка передусім як на людину, а не лише на митця.

«Це світлі та життєствердні замальовки про великого українця, сповнені світла, радості, віри й надії. Ця книжка підтверджує, що наша спадщина таїть у собі величезні скарби і варта того, щоб до неї повертатись», - додав він.

Також президенту сподобалась книга «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» Євгена Нікіфорова, Лізавети Герман та Ольги Балашової.

«Ще одне мистецьке видання, яке рекомендую хоча б переглянути. Тут зібрані фото монументальних мозаїк, які стали артефактами радянських часів. Важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття», - написав Порошенко.