30 Seconds To Mars - Dangerous Night: Джаред Лето виступив з новою піснею (відео)

Новий запис 30 Seconds To Mars за добу зібрав понад 200 тисяч переглядів.

Популярний американський гурт 30 Seconds To Mars після деякої перерви презентував нову пісню. Прем'єра композиції "Dangerous Night" відбулася на шоу Зейна Лоу.

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Новий запис за добу зібрав понад 200 тисяч переглядів. У шанувальників творчості групи з'явилася можливість ознайомитися з нею на офіційній сторінці команди на Youtube.

«Dangerous Night» - другий сингл, випущений для п'ятого альбому 30STM.

В коментарях фанати розділилися в думках: одні шанувальники в захваті від прем'єри, інші ж навпаки - абсолютно розчаровані новим звучанням групи.