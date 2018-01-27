Вибух у Кабулі: МЗС перевіряє інформацію щодо українців, кількість жертв зросла до 40

Українські дипломати висловлюють співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок теракту в Кабулі.

Міністерство закордонних справ України засуджує терористичний акт у столиці Афганістану та перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України серед загиблих та поранених.

Про це речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

"Знову теракт в Кабулі. Категорично засуджуємо. Висловлюємо співчуття. МЗС перевіряє інформацію щодо громадян України", - написала речник.

Знову теракт в Кабулі. Категорично засуджуємо. Висловлюємо співчуття. МЗС перевіряє інформацію щодо громадян України https://t.co/VLfnjn2GbV — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 27, 2018

Стало відомо, що сьогодні, 27 січня, у Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 40 осіб, ще 140 зазнали поранень.

Про це повідомляє The New York Times.

"Щонайменше 40 людей було вбито та більше ніж 140 поранено, коли потужний вибух пролунав на багатолюдній вулиці в Кабулі у суботу", - повідомили афганські посадовці.

140 поранених було доставлено до лікарень.

Афганські посадовці побоюються, що кількість жертв може збільшитися.

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Теракт було вчинено на вулиці, що охороняється і веде до старої будівлі Міністерства внутрішніх справ Афганістану та декількох посольств.

Як повідомили в МВС, вибухові пристрої були встановлені в автомобілі швидкої допомоги, якій вдалося проїхати перший блокпост на в'їзді до цієї вулиці.

Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Талібан".