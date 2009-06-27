Стельмах бачить додаткові інфляційні ризики

Надмірна монетизація облігацій внутрішньої державної позики створює додаткові інфляційні ризики.

Про це заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«На сьогодні Національний банк стримується від монетизації цінних паперів уряду, оскільки цим справді створюються додаткові інфляційні ризики», - сказав він.

За словами В.СТЕЛЬМАХА, НБУ рекомендує уряду використовувати державні банки не тільки для кредитування НАК «Нафтогаз України», а й для фінансування цільових державних програм.

Крім того, В.СТЕЛЬМАХ нагадав, що сьогодні для України вже відкрито цільові кредитні лінії Світового банку, які чомусь не освоюються.

Тому голова НБУ вважає також недоцільною ініціативу уряду щодо залучення фінансових ресурсів НБУ для впровадження програми переведення теплокомуненерго на спалювання вугілля замість газу.

«Йдеться про 74 тис. котелень, потрібно 3 млрд. грн. ресурсів. Залишимо осторонь екологічні аспекти і Кіотський протокол. Але чому гроші знову просять у Нацбанку? Чому до реалізації цього проекту не підключити, наприклад, держбанки, які зараз дуже добре капіталізовані?», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.