Одеситу дали три роки за антиукраїнські репости в соціальній мережі

В Одесі чоловіка засуджено за антиукраїнські репости в соціальній мережі «ВКонтакте». Він засуджений до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 1 рік.

В Одесі чоловіка засуджено за антиукраїнські репости в соціальній мережі «ВКонтакте».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок винесено Київським районним судом Одеси наприкінці січня.

Судом встановлено, що чоловік, використовуючи свій ноутбук, поширював відповідні репости записів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни державного кордону України.

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Такі репости на «Стіні» (публічній дошці оголошень), на створеній ним сторінці «ВКонтакте» він робив неодноразово, зокрема, в серпні, липні і вересні 2017 року. Він також робив репости із закликами про захоплення в Україні державної влади.

Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Разом з тим, як зазначили в суді, встановлено, що обвинувачений беззаперечно визнав свою провину в скоєнні кримінальних злочинів, кається тощо.

Його засуджено до 3 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з відстрочкою виконання вироку на 1 рік, який стане для нього випробувальним терміном.