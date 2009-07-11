СБУ знайшла в Трансбанку схему виведення рефінансійних грошей

Посадовці АКБ «Трансбанк» здійснили замах на розтрату державних коштів, спрямованих на рефінансування банку, а також грошових коштів вкладників і акціонерів банку в сумі 300 млн. грн.

Про це повідомив тижневику «Дзеркало тижня» співрозмовник у Службі безпеки України.

Зокрема, співробітники СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом «замаху на розтрату державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників і акціонерів», перевіряють факти видачі кредитів зв`язаним особам, у тому числі і під застави з невиправдано завищеною вартістю.

У правовому аналізі СБУ сказано, що «посадовці ВАТ «АКБ «Трансбанк»., зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб, в особливо великих розмірах здійснили замах на розтрату державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників і акціонерів ВАТ «АКБ «Трансбанк» у сумі 300 млн. грн.».

На думку слідчих СБУ, в діях посадовців АКБ «Трансбанк» вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 2 березня ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Трансбанк». Тимчасову адміністрацію введено строком на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців. Тимчасовим адміністратором призначений Михайло БЕРДІЙ.

АКБ «Трансбанк» заснований 9 жовтня 1991 року (спочатку називався «Київдорбанк»).

За даними банку, на 1 квітня 2009 року акціонерами були ТОВ «Консалтингова компанія «Партнери» (пряма участь – 72,93%) і Володимир КОСТЕРІН (пряма участь – 11,44%).