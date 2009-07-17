Суд випустив з-під варти 17-річного учасника нападу на інкасатора

У Донецьку суд випустив з-під варти 17-річного студента, який брав участь в розбійному нападі на інкасатора.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, співробітники Будьоновського райвідділу міліції м. Донецька розкрили зухвалий напад на інкасатора однієї з фірм. Як встановило слідство, розбій виявився злочином, що був ретельно спланований.

На інкасатора, який прямував у банк, напали двоє невідомих. Вони жорстоко побили чоловіка металевим прутом, викрали у нього сумку, в якій було близько 60 тис. грн., і втекли. Вже за декілька днів у поле зору правоохоронців потрапив чоловік, який незадовго до нападу звільнився з посади інкасатора цієї ж фірми. Після відпрацювання кола знайомих підозрюваного співробітники міліції вийшли на всіх учасників злочину.

Першим було затримано 17-річного студента одного з донецьких технікумів, а через декілька днів і двох інших співучасників злочину.

З`ясувалося, що план нападу підготував колишній інкасатор, який сам вчинити напад не зважився: по-перше, чоловік був знайомий з жертвою; по-друге, раніше вже мав проблеми із законом. Він лише розповів виконавцям, де краще скоїти напад.

Наліт на інкасатора скоїли студент і два його товариші. Один допоміг заволодіти грошима, а інший виконав обов`язки водія.

Всім учасникам злочину було пред`явлене звинувачення за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Правоохоронці визнали за необхідне взяти зловмисників під варту, оскільки вони можуть сховатися від суду і слідства і перешкодити встановленню істини у справі. Проте Будьоновський райсуд студенту-нальотчику обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Долю інших зловмисників суд вирішить 20 липня.