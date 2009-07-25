У Луцьку відбудеться музичний фестиваль "Бандерштат-2009"

У Луцьку 8-9 серпня відбудеться ІІІ Всеукраїнський музичний фестиваль "Бандерштат-2009".

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті заходу, ідея фестивалю - популяризація української національної єдності, патріотизму та прославлення українських героїв, які воювали у лавах УПА й загинули за незалежність України. Організатори зазначили, що захід буде різкого патріотичного спрямування, присвячений 100-річчю з дня народження Степана Бандери.

В рамках фестивалю плануються виступи багатьох молодих українських гуртів та проведення майстер-класів різного спрямування, що пропагуватимуть проукраїнський стиль мислення, українську мову, культуру, життєву активність.

Планується, що на “Бандерштаті” виступлять: 8 серпня «ІншІ» (Володимир-Волинський), «Ікебана» (Луцьк), «Злам» (Київ), «Пост-Сенс» (Біла Церква), «В.О.Д.А.» (Луцьк), «Брем Стокер» (Рівне), «Де Сенс» (Львів), хедлайнери Mauzer (Могильов, Білорусь) та «Роллікс» (Херсон); 9 серпня - «Еффата» (Червоноград), «Хмародери» (Львів), «Спалені Вітрила» (Рівне), «Фіолет» (Луцьк), «Хуч» (Львів), «Мій Батько П’є» (Рівне), «Веремій» (Київ), «Серцевий Напад» (Чернівці-Луцьк) та хедлайнер фесту – «Тартак» (Київ).

Фестиваль відбуватиметься поблизу Луцька у селі Гаразджа. Там буде розбито наметове містечко, де протягом дійства мешкатимуть його учасники та гості. Вхід на фестиваль безкоштовний.

У рамках заходу також відбудуться пейнтбольні змагання, показові виступи з бойового гопака тощо.

*** Фестиваль започатковано всеукраїнською молодіжною організацією "Національний Альянс" у вересні 2007 року. У серпні 2008 року фестиваль відбувся вдруге і зібрав понад три тисячі молодих людей.