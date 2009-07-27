Гірники шахти «Вінницька-2» з 16 липня страйкують

У Донецькій області гірники шахти «Вінницька-2» (м. Шахтарськ, ДП «Дирекція з реструктуризації шахтного фонду») з 16 липня не опускаються в шахту, вимагаючи погасити борг із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості, на шахті «Вінницька-2» вже практично два тижні триває стихійний протест трудящих, вони вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати.

За інформацією голови первинної профспілкової організації шахти «Вінницька-2» Володимира ЯКОБЧУКА, борг із зарплати з 1 квітня 2009 року вже досяг 1 млн. 45,7 тис. грн.

Він констатував, що на початку 2009 року підприємство ввійшло до складу новоствореного державного підприємства «Дирекція з реструктуризації шахтного фонду» (яке об`єднало частину шахт III групи), а з 1 квітня поточного року був набраний штат гірників, і «Вінницька-2» почала видавати вугілля на-гора.

«Перші три місяці шахтарі, повіривши обіцянкам керівництва з дня на день виплатити хоча б частину заробітку, продовжували ударно працювати, розуміючи, що для того, щоб з`явилися гроші на зарплату, треба продати видобуте вугілля, - пояснив В.ЯКОБЧУК. - Але після того, як у червні ДП «Вугілля України» було відвантажено 800 тонн вугілля з «Вінницькою», а ситуація з виплатою зарплати так і не змінилася, в трудовому колективі почалися хвилювання».

Адміністрація шахти поспішила запевнити гірників, що 15 липня прийдуть гроші з ДП «Вугілля України», і будуть погашені всі борги. Але й у середині липня працівники «Вінницької» свої гроші не одержали, керівництво пояснило ситуацію тим, що ДП «Вугілля України» досі не розрахувалося за червневі постачання вугілля, повідомив В.ЯКОБЧУК. Він підкреслив, що «шахтарям від цих пояснень не легше: у кожного сім`я, діти, кредитні зобов`язання перед банками».

Тому трудовий колектив підприємства ухвалив рішення з 16 липня не спускатися в шахту до повного погашення заборгованості. Гірники щодня приходять на підприємство, відмічаються, але в шахту не йдуть.

Профспілковий лідер повідомив, що 24 липня він від імені трудового колективу надіслав листи прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, а також до Верховної Ради «сподіваючись, що влада згадає про трудящих, що працюють на державному підприємстві, і допоможе вирішити питання з оплатою їх праці».

У той же час із «Вінницької-2» 24 і 25 липня на ДП «Вугілля України» було відвантажено ще 10 вагонів з вугіллям. В.ЯКОБЧУК підкреслив, що шахтарі вже не вірять ніяким обіцянкам, і від сьогоднішнього дня працівники підприємства готують документи для передачі до прокуратури м. Шахтарська.