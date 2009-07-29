Мельниченко ставить ультиматум генпрокурору

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО попереджає генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, що припинить з ним співпрацю у разі усунення ним від розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе слідчого Олександра ХАРЧЕНКА та заступника генпрокурора Миколу ГОЛОМШУ.

Про це йдеться у зверненні М.МЕЛЬНИЧЕНКА до О.МЕДВЕДЬКА, текст якого передано УНІАН.

“Як мені стало відомо, сили, що зацікавлені в тому, щоб винні у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе особи не понесли жодної відповідальності, тиснуть на Вас з вимогою зміни складу слідчої групи, що веде дане розслідування”, - пише О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому він заявив, “що з того моменту, коли слідчу групу очолив ХАРЧЕНКО Олександр Володимирович, розслідування справи отримало найбільших результатів”.

У зв’язку з цим М.МЕЛЬНИЧЕНКО інформує О.МЕДВЕДЬКА, що у разі, якщо “Ви приймете це аморальне, підступне та підле рішення, та усунете від справи ГОЛОМШУ Миколу Ярославовича та ХАРЧЕНКА Олександра Володимировича - подальша моя співпраця з таким генеральним прокурором буде неможливою”.

Також, підкреслив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, “це автоматично приведе до того, що я буду змушений відмовитись від охорони, що надається мені Службою безпеки України”.

Як повідомляв УНІАН, адвокат вдови журналіста Георгія Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО 29 липня звернулася до генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА із заявою про відвід слідчого у справі розслiдування вбивства Г.Гонгадзе Олександра ХАРЧЕНКА та з проханням усунути від розслідування справи заступника генпрокурора Миколу ГОЛОМШУ.

При цьому вона повідомила, що вважає за необхідне, щоб цю справу продовжив розслідувати заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН. За словами адвоката, на даний час «брак професійності слідчих ставить під загрозу спроможність обвинувачення в суді».