Найближчим часом не варто чекати прибутків від банків

Колишній голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО вважає, що не варто найближчим часом чекати прибутків від комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Кіровограді.

На запитання, чому більшість українських комерційних банків у першій половині 2009 року показали збитковий результат, С.ТІГІПКО зауважив, що «не бачить у цьому нічого дивного».

«Сьогодні в Україні практично нічого не робиться для покращення економічної ситуації. Немає програми боротьби з кризою. Не було консолідованої політики Кабінету міністрів, Національного банку і Президента», - зауважив він.

За його словами, це призвело до того, що ті підприємства, які раніше працювали з прибутком, потроху стають збитковими.

«Як тільки підприємство стає збитковим, комерційний банк повинен перерахувати резерви по відношенню до свого кредитора. Якщо він учора генерував прибуток, а сьогодні збитки, на нього потрібно більше зарезервувати. Збільшення резервів – це збитки. Сьогодні банки переоцінили нерухомість, оскільки вона втратила цінність, подивились на своїх позичальників і зробили відповідні кроки. Чекати від банків прибутків найближчим часом не варто», - спрогнозував С.ТІГІПКО.